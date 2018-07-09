2018 Dünya Kupası, Antoine Griezmann ve Harry Kane dışında futbolun en büyük yıldızları için sona erdi. Şimdi ise bütün gözler Dünya Kupası sonrası transfer marketindeki hareketliliğe döndü.
Paris Saint Germain Barcelona'dan Luis Suarez'i transfer etmek istiyor. Suarez'in Paris ekibine transferi özellikle Uruguaylı forvetin, Neymar ile olan uyumundan dolayı faydalı bir takviye olacağı düşünülüyor. En büyük yıldızı olan Neymar'ı kadroda tutma planları yapan PSG, Real Madrid'in de Neymar yerine Kylian Mbappe ile ilgilenmesi, Brezilyalı yıldızın bu sezonuda PSG'de geçirmesini daha muhtemel yapıyor. Paris ekibi de bu sebeple, yıldız oyuncusuyla iyi bir uyumu olacak oyuncular peşinde.
NEYMAR'DAN LUİS SUAREZ TRANSFERİ TALABİ
Öte yandan, Neymar tartışma yaşadığı takım arkadaşı Edinson Cavani'nin PSG'den ayrılmasını istiyor. Geçtiğimiz yıl aralarında geçen bir tartışmadan beri, ilişkileri hiç düzelemedi. PSG'de en büyük yıldızı olan Neymar'a desteklerini göstermek için ve takımda birliktelik sağlamak adına, Cavani'yi satışa çıkardığı söyleniyor. Cavani'ye talip olan bir sürü kulüp var, bunların başında Napoli geliyor.
Cavani'nin yerine de bir başka Uruguaylı golcü, Luis Suarez düşünülüyor. Çok gol atan ve hırslı bir oyuncu olmasıyla dikkat çeken Luis Suarez'in takımın yeni 9 numarası olması için her kritere uygun olduğu kaydedildi. En önemlisi, Suarez'in Neymar ile ilişkisinin çok iyi olması.
PATLAMA YAPMA HEDEFİNDE
Brezilyalı yıldız Neymar, önümüzdeki sezon büyük bir patlama yakalamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık ve bununla birlikte kaçırdığı lig ve önemli Şampiyonlar Ligi maçlarının yanında Dünya Kupası'ndan elenmesi genç yıldızın itibarını zedeledi. Bu sezonki performansının ardından Ballon d'Or'adayı olması bile beklenmiyor. Ancak Neymar'ın başından beri PSG'ye transfer olmasının sebebi Ballon d'Or'u kazanmaktı. Bu sezon Suarez ile iyi bir ikili olup, bu ödülü kazanmak içini şansını yükseltmek istiyor.
(Sporx)
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