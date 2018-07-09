Goal'ün haberine göre; Geçen sezon Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon euro'ya transfer ederek rekor kıran Paris Saint-Germain için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız devinin, Philippe Coutinho için Barcelona'ya 270 milyon euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü.

Coutinho'nun sözleşmesinde 400 milyon euro'luk serbest kalma ücreti bulunurken Paris Saint-Germain, oyuncunun menajerine teklifi iletti. Coutinho'nun menajeri, Barcelona ile iletişime geçecek.

Öte yandan geçen yaz Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Neymar'ın Coutinho ile sıkı dostluğunun olması Fransız ekibinin bu transferde elini güçlendiriyor.

26 yaşındaki Coutinho, 2018'in Ocak ayında Liverpool'dan 160 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. Yıldız oyuncunun İspanyol deviyle 2023'e dek sözleşmesi bulunuyor.