Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in (PSG) altyapısına Türkiye'den oyuncu kazandırmayı amaçlayan futbol okulunun (PSG Soccer School Türkiye) açılışı yapıldı.



Ümraniye'deki Futbol Park tesislerinde gerçekleştirilen açılışa, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcular İbrahim Toraman, Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Bülent Korkmaz ve Tuncay Şanlı'nın yanı sıra, eğitim alan çocuklar ile aileleri katıldı.



Futbol okulunun teknik direktörlüğünü yapan Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Serhat Akın, açılışta yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızın gelişmesi için üzerimize düşeni yaparak yetenekli olanları Paris'e göndermeye çalışacağız." dedi.



Açılış töreninin ardından eski futbolcular ve eğitim alan çocuklar gösteri maçı yaptı.

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