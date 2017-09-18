PSG'li Layvin Kurzawa'ya şantaj

HTSPOR.COM DIŞ HABERLER



PSG'nin yıldız futbolcularından Layvin Kurzawa'nın, Deschamps hakkındaki sözleri başına dert açtı...

AFP ve Europe 1'in haberine göre Kurzawa'ya, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkındaki söylemlerinin yer aldığı video nedeniyle kendisine şantaj yapıldı. Fransız futbolcuyu arayan birkaç kişinin, görüntülerin internete sızmaması için Fransız futbolcudan 200 bin Euro istediği öğrenildi.

Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Kurzawa'nın nargile içilen bir kafede Deschamps hakkında olumsuz ifadeler kullandığı görülüyor.

Fransız futbolcunun, kendisiyle temas kurulduktan sonra ödeme yapmak yerine polisle iletişime geçtiği ve sonrasında olayla ilgili olarak son 6 haftada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.







layvin kurzawa

psg

şantaj