Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), yaptığı yatırımlara rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediğini bulamadı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 4-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Barcelona'ya 6-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşatan PSG, bu sene de aynı turda Real Madrid'e elendi.
Sezona Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla başlayan başkent ekibi, bitimine 10 hafta kalan Ligue 1'de ise Monaco'nun önünde 14 puan farkla rakipsiz konumda bulunuyor.
PSG, İKİ SEZONDUR SON 16 TURUNDA TAKILIYOR
Katarlı iş adamı Nasır El-Halifi'nin sahibi olduğu Fransız ekibi Paris Saint-Germain, geçen sezon olduğu gibi bu sene de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanya'nın Real Madrid takımıyla eşleşen PSG, ilk maçta deplasmanda eflatun-beyazlı ekibe 3-1 mağlup oldu.
Rövanşta sakatlığı bulunan yıldız futbolcusu Neymar'ın eksikliğini hisseden Fransa temsilcisi, Real Madrid'e bu maçta da 2-1 yenilerek, turnuvadan elenmekten kurtulamadı.
PSG, geçen sezon da 4-0 yendiği ilk maçın rövanşında deplasmanda bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya 6-1 yenilerek son 16 turunu geçememişti.
İki sezondur son 16 turunu geçemeyen PSG, önceki 4 sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste çeyrek final oynamıştı.
TRANSFERE BÜYÜK HARCAMA AVRUPA'DA BAŞARI GETİRMEDİ
Sezona Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı ve Monaco'dan Fransız oyuncu Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak başlayan PSG, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamadı.
Barcelona'ya Neymar için 222 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Fransız ekibi, böylece bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefleyen PSG ayrıca, Monaco'nun genç yıldızı Mbappe'yi ise 180 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Bu iki önemli futbolcudan önce de Paris ekibi halihazırda kadrosunda bulunan, Edinson Cavani (64,5 milyon avro), Angel Di Maria (63 milyon avro), Thiago Silva ile Javier Pastore (42'şer milyon avro), Julian Draxler (40 milyon avro) ve Marquinhos (31.4 milyon avro) gibi bonservis bedeli yüksek oyuncuları transfer etmişti.
Neymar'ın, Real Madrid ile oynanan rövanş maçında forma giyememesinin PSG'yi etkilediği de gözlerden kaçmadı.
KENDİ LİGİNDE RAKİPSİZ
Geçen sezon şampiyonluğu Monaco'ya kaptıran PSG, bu yıl farklı bir şekilde zirvede yer alıyor.
Ligue 1'in bitimine 10 hafta kala başkent temsilcisi 74 puanla lider konumda yer alırken, en yakın rakibi Monaco'nun ise 60 puanı bulunuyor.
PSG, Fransa Kupası'nda yarı finale yükselirken, Lig Kupası'nda ise a
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