Ünlü psikolog Alper Engeler'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Hızır E. hakim karşısına çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre olay gecesi Engeler'in kendisini rahatsız edip zıpkınla atış yaptığını ifade eden sanık, "Kendimi savunmaya yönelik sopa vari bir şey aradım. Telaş içinde komidinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Bıçağı sağa sola salladım. Çekileceğini düşünürken, beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Bayıldığını düşünerek oradan ayrıldım" diye kendini savundu.

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