HT Magazin'de yer alan habere göre, Kadıköy'deki bir alışveriş merkezindeki söyleşide ünlü oyuncu, önümüzdeki sene psikoloji okumayı planladığını ve iyi bir psikolog olup özel durumda olan annelerin psikolojilerine destek vermek istediğini açıkladı.

Bu Konu İle İlgili Haberler