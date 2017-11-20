Psikolojik sorunları olan doktor babasını bıçakladı

Turgutlu ilçesi Ergenekon mahallesindeki evlerinde yaşanan olayda, R.A.(64), doktor olduğu öğrenilen oğlu H.A.(40) tarafından omuz bölgesinden bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre; Turgutlu Devlet Hastanesine gelen yaralı R.A. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca babasını bıçakla yaralanan H.A.'nın 8 yıldır psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak emniyet güçlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.

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