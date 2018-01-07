Kırıkkale’de 2017’nin son günlerinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin işlediği cinayetin altından, onlarca yıldır süren aile trajedisi çıktı. İddiaya göre Tekel bayii işleten 44 yaşındaki 3 çocuk babası Selim E., sürekli alkol alıp eşi ve çocuklarına şiddet uyguluyordu.
‘OKULU BIRAK’ BASKISI
Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, 16 Aralık 2017 günü eve yine sarhoş giden Selim E., sebepsiz yere 26 yıllık eşi 44 yaşındaki Zahir E. ve oğlu Ahmet’le tartıştı. Ardından da darp edip ceplerindeki para ve cep telefonlarını da aldıktan sonra eşi ve oğlunu evden kovdu. Anne-oğul Rize’deki akrabalarının yanına sığındı. Bununla da yetinmeyen dayakçı baba, ertesi gün de okulu bırakmaya zorladığı 16 yaşındaki oğlu Bilge Kaan E.’yi dövdü. Akşam saatlerinde eve aşırı alkollü giden Selim E., bir gün önce kovduğu eşi ve diğer oğluna küfretmeye başladı. Küçük oğlu Bilge Kaan’ı da tekrar dövdükten sonra sızdı. 16 yaşındaki genç, babasının silahını alıp tetiğe bastı. Ardından da teslim oldu.
Tutuklanan ve pişman olduğunu söyleyen Bilge Kaan, “Olay günü yine alkollüydü. Okulu bırakmak istemediğim için beni dövdü, annem ve ağabeyime küfretti. Sızınca öfkeyle onu vurdum. Polise gidip ‘Zannedersem babamı öldürdüm’ şeklinde sözler söyleyip teslim oldum” dedi.
‘YALVARDIM, DİNLEMEDİ’
Anne Zahir E., yıllarca yaşadığı dramı ifadesinde şöyle anlattı:
“Çocuklarımın gözü önünde dövüp ‘İzleyin’ derdi. Korkudan sesimiz çıkmazdı. Zaten bu durumu yıllardır yaşıyordum. Çocuklarımın hatırına sesimi çıkaramazdım. Oğlumla beni evden kovdu. Yalvardım dinlemedi. Sokaklarda perişan olduk. Rize’ye kardeşimin yanına giderken polisler bize yardım etti. Büyük oğlumun cezaevine girmesinin nedeni de eşimdir. Küçük oğlum Bilge Kaan okulu bitirince kurtulurum diyordum. Onu dükkânda gecelere kadar çalıştırıp sarhoş insanlara hizmet ettirirdi. Çocuklarım çocukluklarını yaşayamadı. Babasının okuldan alacağı baskısıyla, bize gösterdiği şiddetle oğlum hayattan zevk alamaz hale gelmişti. Okuldan ayrılmamak için bana yalvarırdı oğlum. Uslu, terbiyeli bir çocuktu. Babası çocuğumu tahrik ederek bu olayın yaşanmasına sebep olmuştur. Olayların tek sebebi eşimdir. Oğlumdan şikâyetçi değilim.”
24 YIL HAPSİ İSTENDİ
Savcı iddianamede, Bilge Kaan E.’nin “üst soydan akrabayı kasten öldürme” suçunu haksız tahrik altında işlediğini belirterek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini istedi. Sanığın Kırık kale Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak .
‘SORUMLUSU BABAMDIR’
Ağabey Ahmet E. “Kardeşimin babamı öldürmesinin sebebi okumasına izin vermemesi, sürekli alkol alması, para kazanma hırsıdır. Bizi bu duruma düşüren öz babamdır. Ağabeyim Çağrı’nın da cezaevine girmesinin sebebi babamdır” dedi.
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