Haziran ayının öne çıkan ücretsiz PSN Plus oyunu, son yıllarda yükselişe geçen serinin ikinci yapımı olan XCOM 2. Bilim kurgu temalı oyunda ekip üyelerinizi sıra tabanlı savaşlardan sağ çıkarmaya çalışıyorsunuz. PS4 için ücretsiz olacak diğer oyun ise akrobatik motor yarışı Trials Fusion.

PS4, PS3 ve PS Vita sahibi PSN Plus üyelerinin haziran ayında ücretsiz edinebileceği oyunların tam litesi ise şöyle sıralanıyor:

- XCOM 2 | PS4

- Trials Fusion | PS4

- Zombie Driver HD | PS3

- Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier | PS3

- Atomic Ninjas | PS Vita

- Squares | PS Vita