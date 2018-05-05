PSV Eindhoven - Groningen rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında PSV Eindhoven ile Groningen, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:30. 82 puanlı PSV Eindhoven 1. sırada bulunuyor, Groningen 37 puana sahip ve 12. sırada. PSV Eindhoven, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Groningen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 462 kodlu maçı oynayanlar; PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.10, beraberlik oranı 6.25, Groningen galibiyet oranı 8.00. Alt 3.00, üst 1.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

PSV Eindhoven son haftadaki Ajax müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Groningen ise Go Ahead Eagles karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

PSV Eindhoven, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 15 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. PSV Eindhoven, kendi sahasında 44 gol attı, 9 gol yedi.

Groningen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Groningen, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 29 kez topu kendi kalesinde gördü.