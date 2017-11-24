PTT'den 'Fırat Kalkanı harekatı'

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, geçen sene 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere eğitim, sağlık, güvenlik alanlarında destek veriyor. PTT'nin bölgeye açacağı şubelerle, bu desteğe, kısa süre içinde posta, banka ve lojistik hizmetlerinin de eklenmesi bekleniyor.

BAB'DAKİ BİNANIN TADİLATINDA SONA GELİNDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu'nun şubat ayında kurtardığı Bab ilçesinde PTT'nin hizmet sunacağı binanın tadilatında sona gelindi.

PTT, hayatın normale döndüğü Bab'ın yanı sıra, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında, Suriye tarafındaki Çobanbey beldesinde de hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısına denk düşen Cerablus'ta da geçen ay PTT şubesi hizmete girmişti. Ancak şubenin resmi açılışı henüz yapılmadı.

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Fırat Kalkanı Harekatı

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