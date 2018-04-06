PTT'den yeni e-ticaret atılımlar

PTT A.Ş.’nin işletmekte olduğu e-ticaret sitesi ePttAVM.com, bugün sayıları 4 bin 500’e yaklaşan tedarikçinin 7 milyonu aşkın ürününü yaklaşık 2 milyon üyeyle buluşturan bir platform niteliği taşıyor.



2016 yılında PTT’nin İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 26. Dünya Posta Kongresi’nde birçok Dünya Posta Birliği üyesi ülkeden e-ticaret alanında işbirliği ve destek talebi alan PTT A.Ş., bu alanda ne kadar doğru işler yaptığını ortaya koyuyor. PTT A.Ş. kongre esnasında ve sonrasında gerçekleştirilen işbirlikleriyle e-ticaret faaliyetlerinde uluslararası ayağını güçlendiriyor.



E-ticaret platformlarının geliştirmesi için bir altyapı olarak kullanılabilecek ve ePttAVM.com ürün havuzundan beslenen ready2sale platformu, PTT A.Ş.’nin işbirliği içinde olduğu tüm ulusal posta idarelerine, kolaylıkla kendi e-ticaret platformlarını geliştirme imkanı verecek bir altyapı olarak tasarlandı.



Platform, KOBİ’lerin dünyaya açılması ve pazarlarını genişletmesini sağlamanın yanı sıra çoklu dil desteği ve kolay entegrasyon özellikleri sayesinde yabancı posta idareleri için avantajlı bir e-ticaret sahası olarak ön plana çıkıyor. PTT A.Ş.’nin uluslararası e-ticaret faaliyetleri arasında Katarlı vatandaşların Türkiye’deki birçok KOBİ’nin ve ulusal markanın ürünlerine ulaşmasını sağlayan www.turkishsouq.qa sitesi de bulunuyor. Katar Posta Teşkilatı’yla gerçekleştirilen bu atılım sayesinde PTT A.Ş.’nin küresel e-ticaret pazarındaki yeri hız kesmeden genişliyor.



PTT A.Ş., e-ticaretin geleceğinin son derece parlak olduğunun kuşku götürmez bir gerçek olduğuna inanıyor. Şirket, sektörde yaşanan ve küresel pazarın gelişimi için son derece memnuniyet verici gelişmelerin e-ticaret hacminin artmasına katkı sağlayacağını düşünüyor.

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