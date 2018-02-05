Başbakan Binali Yıldırım, milli mühendislik ürünü olan PTT Messenger uygulaması ile Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezine canlı olarak bağlandı. Başbakan Yıldırım'ın bu bağlantıyı gerçekletirmesinin ardından PTT Messenger, birçok kişinin araştırdığı konulardan birisi oldu. Peki, PTT Messenger nedir? PTT Messenger nasıl indirilir? İşte PTT Messenger uygulaması iel ilgili merak edilen her şey...

PTT MESSENGER UYGULAMASI NEDİR?

İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtım;

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir.

Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır.

PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir.

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