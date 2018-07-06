Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 5 bin personel alımı için 2018/1 personel alımı ilanı yayınlamıştı. İlanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar başvurularını 14-21 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdi. PTT'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı için gerçekleştirdiği başvuruların ardından sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. PTT yayımladığı duyuruyla sınav tarihinin belirlendiğini açıkladı. Peki, PTT sınavı ne zaman? PTT 5 bin personel alımı sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2018 PTT sınav tarihi...
PTT SINAVI NE ZAMAN? 2018
Yazılı sınavlar, 12 Ağustos 2018 tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacak.
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.
Yazılı sınav yeri, tarihi ve saati 02 Ağustos 2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecek.
SINAVA GELİRKEN NELER GETİRİLMELİ?
Sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getirecekler.
Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.
Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecek.
PTT SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav soruları ve cevap anahtarı 14 Ağustos 2018 tarihinde http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacak.
Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını PTT’nin 1840 no’lu posta çeki hesabına 30 TL itiraz ücreti yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini gösteren dilekçe ile 14.08.2018-17.08.2018 tarihleri arasında gazisem@gazi.edu.tr e-mail adresine yapacaklardır. Sınavla ilgili itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
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