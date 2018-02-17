PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Orhun Ene'nin çalıştırdığı Tofaş, Ufuk Sarıca yönetimindeki Beşiktaş Sompo Japan'la karşı karşıya geldi.

İlk periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Tofaş, ilk 10 dakikayı 28-24'lük skorla önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodu ilk çeyreğine nazaran kısır geçti. Tofaş, 18 sayı attı ve Beşiktaş'ı sadece 15 sayıda tutarak ilk yarı sonunda soyunma odasına 7 sayı önde gitti.

Maçın 3. periyodu da kıran kırana mücadeleye sahne oldu. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendirmede zorlanınca 3. çeyrek 59-55'lik skorla geçildi.

Tofaş, son bölümde rakip potaya 27 sayı gönderirken Beşiktaş'ı 24 sayıda tuttu ve mücadeleyi 86-79'luk skorla kazanmayı başardı.

Tofaş'ta Tony Crocker, 35 dakikada 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Raymar Morgan 17 sayı 9 ribaund 4 asistle yıldızlaştı. Beşiktaş'ta 31 dakikada 25 sayıyla oynayan D.J. Strawberry'nin bu performansı mağlubiyete engel olmadı.

TOFAŞ: 86 - BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: 79

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Mehmet Keseratar, Kerem Baki

TOFAŞ: Henry 10, Crocker 20, Owens 4, Mejia 14, Morgan 17, Yiğit Arslan 6, Muhsin Yaşar, Kadji 15, Berkan Durmaz

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: Adams 9, Diebler 3, Strawberry 25, Weems 8, Lalanne 14, Kenan Sipahi 8, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı 4, Clark 8

1. PERİYOT: 28-24

DEVRE: 46-39

3. PERİYOT: 59-55

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.53 Adams (Beşiktaş Sompo Japan)



Yarı final ikinci maçına her iki ekip, skorer bir oyunla başladı. Dış şutlarda etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry'nin üç sayılık basketiyle 2. dakikada 6-2 üstünlük yakaladı. Yaptığı sert alan savunmasının yanı sıra dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan TOFAŞ, Crocker'ın üç sayılık basketiyle 3. dakikada skoru lehine (10-9) çevirdi. Dışarıdan sayılar üretmeye devam eden TOFAŞ, ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

TOFAŞ, beş asistle oynayan oyun kurucusu Henry'nin 13. dakikada üçüncü faulünü alıp kenara gelmesine rağmen hücumda Crocker ve Morgan'ın sorumluluk almasıyla üstünlüğünü sürdürdü. Üç sayılık atışlarda yüksek yüzde yakalayan TOFAŞ, Crocker'ın dışarıdan bulduğu basketle 18. dakikada farkı 9 sayıya (41-32) çıkardı. Bursa temsilcisi, soyunma odasına da 46-39 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında ilk devrenin aksine iki ekip rahat sayı bulmakta zorlandı. Beşiktaş Sompo Japan, hızlı hücumda Strawberry ile basket bularak 24. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 50-48. Siyah-beyazlı takım, beraberlik veya üstünlük kurma fırsatlarını üst üste değerlendiremezken TOFAŞ, Kadji'nin üst üste üç sayılık basketleriyle 28. dakikada üstünlüğünü 10 sayıya (58-48) çıkardı. Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ile oyundan kopmadı ve 3. periyot 59-55 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle geçildi.

Çekişmeli karşılaşmanın son periyodunda TOFAŞ kaçtı, Beşiktaş Sompo Japan kovaladı ve 34. dakika 66-65 Bursa ekibinin üstünlüğüyle geçildi. TOFAŞ, ikinci yarıda oyunda olan Henry ile sayılar üreterek 36. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı: 75-68. Oyundan düşmeyen siyah-beyazlı ekip, Strawberry'nin basketiyle 38. dakikada rakibine bir kez daha yaklaştı (77-75). Ancak Mejia ile hücumda sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, karşılaşmadan 86-79 galip ayrılarak ikinci finalist oldu.

Boyalı alandaki sert savunmalar karşısında her iki ekip maç boyunca dışarıdan çözüm üretti. TOFAŞ, 31 üç sayılık atışın 14'ünü sayıya çevirirken Beşiktaş Sompo Japan, bunların 28'inden 11'ini değerlendirdi.

TOFAŞ ile Anadolu Efes arasındaki final karşılaşması, yarın saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.