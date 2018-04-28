Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ önünde gerçekleştirilen " PTT Araç Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, PTT'nin artık bir dünya markası olduğunu söyledi.
PTT'nin zorlu süreçlerden geçtiğini hatırlatan Arslan, "PTT, 15 yıl önce birçok kurumda olduğu gibi devlet eliyle hizmet veren ve tüm kurumların 'battı, batacak' dendiği bir ortamda hazineye yük olurken bugün tam tersine Türkiye'nin, dünyanın yükünü taşıyan, güzide bir kurum haline geldi. PTT bu gelişimi bu değişimi yaşarken, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da öncü kuruluşlarından biri haline geldi." diye konuştu.
- "2 bin 8 araç milli sermayeli şirketlerimizden alınmış oldu"
Arslan, PTT'ye mevcut elbisenin dar geldiğini, kabuğuna sığmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
PTT'nin bir anonim şirket olduğunu, bunun getirdiği kabiliyetlerle ve pratiklerle böyle hareket edebildiğini anlatan Arslan, "Her zamanki gibi bir kamu kuruluşu hantallığıyla, işleyişiyle bu işleri yapmaya kalksa, Kamu İhale Kanunu'na tabi olarak bu işleri yapmaya kalksa, emin olunuz ki yerinde sayan, insanımıza hizmeti eksik yapan bir PTT olurdu. Ancak PTT artık bir anonim şirket ve bir özel şirketin pratik etmek adına ne kabiliyetleri varsa PTT'mizin de aynı kabiliyetleri var. İşte PTT bu kabiliyetleriyle büyüyor, gelişiyor, hizmet ağını da genişletiyor, genişletmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "Hizmetleri vatandaşımızın ayağına kesintisiz şekilde götürüyoruz"
PTT'nin ülkenin her ilinde, ilçesinde, beldesinde var olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Acentelerimizle birlikte ülke çapında 4 bin 870 PTT iş yerimiz var. 2 bin 735 Pttmatik'imiz var ve 42 bin çalışma arkadaşımızla birlikte posta, lojistik hizmet veriyoruz ve dünyanın yeni trendi, gelişen ve büyüyen trendi e-ticarette hizmet veriyoruz. Bankacılık alanında hizmet veriyoruz. Bu hizmetleri vatandaşımızın ayağına kesintisiz bir şekilde götürüyoruz.
Bunu götürürken de banka olmayan yaklaşık bin 800 noktada bankacılık hizmetini PTT aracılığıyla veriyoruz, vatandaşımızın ayağına hizmeti götürmeye devam ediyoruz. Vatandaşımızın gerek kamu gerek özel sektörle olan işlemlerini online olarak gerçekleştiren bir PTT haline geldik. Bu da bizim memnuniyetimiz.
PTT bundan 15 sene önce sadece 7 kuruma onlarca hizmet yapabilirken bugün 428 kurumla iş yapıyor. Bu 428 kurumumuzun 578 ayrı işlemini yapabilir hale geldi. İşte bu PTT artık kabına sığmadığı için Türkiye'de değil dünyada da büyümek adına önemli adımlar attı."
- PAL Express ile yapılan ortaklık
Bakan Arslan, PTT'nin e-ticarette ilerlemek için Hong Kong'lu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesine ortak olduğunu, bu ortaklıkta bir kuruş bile vermediğini belirtti.
"İşte dünyadaki taşımacılık pastasından da daha fazla pay alabilmek adına dünyada e-ticarette özellikle e-ticaret lojistiğinde dünyanın 3. sıradaki ülkesi ve firması olmak hedefi çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz, önemli adımlar atıyoruz." diyen Arslan, şunları söyledi:
"2015 yılında dünya lojistiğinde Türkiye'nin hiç yeri yokken, hiç esamesi okunmazken son 2,5 yıllık çalışmada şu an dünyanın 7'incisi haline geldik. İnşallah bu seneki hedefimiz, dünyanın 3'üncüsü olamasak bile önümüzdeki yıl kesinlikle dünyanın 3'üncüsü olabilmek. PTT'ye de bu yakışır. Buna göre hareket ediyoruz ve buna göre hareket etmeye devam edeceğiz. Amacımız çalışma arkadaşlarımız bu hizmetleri görürken eski araçlarla değil yenilenmiş filosuyla çok daha iyi hizmet edebilsin istedik. O yüzden 2 bin 539 aracımızı yeniliyoruz ve yeni araçlarımızla ülkenin her yerine hizmet edeceğiz."
- Bakandan istihdam müjdesi
Konuşmasının son bölümünde istihdam müjdesi de veren Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu sene, hemen önümüzdeki ay 5 bin kişinin daha PTT ailesine katılması, ülkemize hizmet etmesi adına istihdam sürecini başlatacağız ve 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. Böylece 5 bin aileye daha aş, iş, ekmek demek. İşte PTT bunu yaparken bununla da yetinmeyecek inşallah, büyümeye devam edecek. 5 bin kişilik alımla PTT'mize, kurumumuza, bakanlığımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.