PTT'nin personel alımlarında kamu personeli alımlarıyla ilgili yönetmelik uygulamayacak. OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KHK ile 2017 yılı içinde PTT personel alımı için sınava girmiş ve atama hakkı kazanmış, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan kişilerin ataması yapılacak.

PTT'nin daha sonraki alımlarında kamu personeli alımlarıyla ilgili yönetmelik uygulanmayacak.

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