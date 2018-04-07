Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmiyor. Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun bitmesine 7 hafta kala şampiyonluk adayları Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin zirve yarışı nefesleri kesiyor. Başakşehir dün evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı ve bir maç fazlalığıyla puan durumu tablosunda lider konumda oturuyor. Bugün ise oynanacak maçlarla Süper Lig puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. İşte Süper lig puan durumu ve 28. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL FİKSTÜR)

Süper Lig 28. hafta puan durumu tablosu, oynanan maçların ardından güncellenmektedir.

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 28 18 5 5 49 27 22 59 2 Galatasaray 27 18 3 6 63 29 34 57 3 Beşiktaş 27 15 8 4 48 23 25 53 4 Fenerbahçe 27 14 9 4 54 30 24 51 5 Trabzonspor 27 11 9 7 46 39 7 42 6 Sivasspor 27 12 5 10 37 38 -1 41 7 Kayserispor 27 11 8 8 36 37 -1 41 8 Göztepe 27 11 7 9 39 41 -2 40 9 Yeni Malatyaspor 28 10 7 11 33 37 -4 37 10 Kasımpaşa 27 9 7 11 43 46 -3 34 11 Akhisarspor 27 9 7 11 37 42 -5 34 12 Bursaspor 27 9 6 12 34 37 -3 33 13 Antalyaspor 27 8 7 12 33 47 -14 31 14 Alanyaspor 27 8 4 15 41 48 -7 28 15 Osmanlıspor 27 7 7 13 38 45 -7 28 16 Gençlerbirliği 27 6 9 12 32 43 -11 27 17 Konyaspor 27 6 7 14 26 36 -10 25 18 Karabükspor 27 3 3 21 18 62 -44 12

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

6 NİSAN CUMA

Başakşehir - Yeni Malatyaspor: 1 - 0

7 NİSAN CUMARTESİ

Karabükspor - Antalyaspor:

Trabzonspor - Kayserispor:

Beşiktaş - Göztepe:

8 NİSAN PAZAR

Konyaspor - Sivasspor:

Alanyaspor - Akhisarspor

Bursaspor - Kasımpaşa:

Fenerbahçe - Osmanlıspor:

9 NİSAN PAZARTESİ

Gençlerbirliği - Galatasaray: