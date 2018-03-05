Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı. Ligin 24. haftasının son maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması oynandı ve ligin puan durumunda değişiklik oldu. Süper Lig puan tablosuna göre Galatasaray 50 puan 32 averaj ile lider. Süper Lig'de 24. hafta maç sonuçları sonrası değişiklik gösteren 'Puan durumu tablosu'nda hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig'in 24. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (24. HAFTA)

Süper Lig'in 24. haftasında şampiyonluk yarışında rekabet içerisinde olan Galatasaray ile Başakşehir 50 puanda. Galatasaray, averaj farkıyla liderlik koltuğunda otururken, Başakşehir 2. sırada yer alıyor. Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş ise 47 puanla 3'üncü sırada. Fenerbahçe ise 44 puanla 5. sırada yer alıyor. İşte Süper Lig 24. hafta güncel puan durumu tablosu;

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 24 16 2 6 59 27 32 50 2 Başakşehir 24 15 5 4 44 22 22 50 3 Beşiktaş 24 13 8 3 46 22 24 47 4 Fenerbahçe 24 12 8 4 47 30 17 44 5 Kayserispr 24 10 8 6 33 28 5 38 6 Sivasspor 24 11 4 9 34 35 -1 37 7 Trabzonspor 24 9 9 6 38 35 3 36 8 Göztepe 24 10 6 8 36 37 -1 36 9 Yeni Malatyaspor 24 9 7 8 28 29 -1 34 10 Akhisarspor 24 9 6 9 34 36 -2 33 11 Bursaspor 24 8 6 10 32 33 -1 30 12 Kasımpaşa 24 8 6 10 37 41 -4 30 13 Gençlerbirliği 24 6 8 10 30 37 -7 26 14 Antalyaspor 24 6 7 11 27 43 -16 25 15 Alanyaspor 24 7 3 14 36 45 -9 24 16 Konyaspor 24 5 6 13 23 34 -11 21 17 Osmanlıspor 24 5 6 13 32 44 -12 21 18 Karabükspor 24 3 3 18 16 54 -38 12

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

2 MART CUMA

Bursaspor - Kayserispor: 1 - 0

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa - Osmanlıspor: 1 - 1

Başakşehir - Göztepe: 2 - 0

Karabükspor - Galatasaray: 0 - 7

4 MART PAZAR

Gençlerbirliği - Alanyaspor: 0 - 1

Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0- 1

Antalyaspor - Sivasspor: 1 - 4

Fenerbahçe - Akhisarspor: 2 - 3

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor - Beşiktaş: 0 - 2

