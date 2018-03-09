Puan durumu, bu hafta oynanacak 9 karşılaşmayla birlikte değişikliğe uğrayacak. Süper Lig'in 24. haftasını lider kapatan Galatasaray, Atiker Konyaspor ile karşılaşacak ve alınacak sonuç liderliği etkileyecek. Öte yandan Galatasaray'la aynı puanda olan ve ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir de bu akşam Alanyaspor deplasmanına çıkacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 25. hafta maç sonuçları...

PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Galatasaray 24 16 2 6 59 27 32 50 2 Medipol Başakşehir 24 15 5 4 44 22 22 50 3 Beşiktaş 24 13 8 3 46 22 24 47 4 Fenerbahçe 24 12 8 4 47 30 17 44 5 Kayserispor 24 10 8 6 33 28 5 38 6 Sivasspor 24 11 4 9 34 35 -1 37 7 Trabzonspor 24 9 9 6 38 35 3 36 8 Göztepe 24 10 6 8 36 37 -1 36 9 Yeni Malatyaspor 24 9 7 8 28 29 -1 34 10 Akhisarspor 24 9 6 9 34 36 -2 33 11 Bursaspor 24 8 6 10 32 33 -1 30 12 Kasımpaşa 24 8 6 10 37 41 -4 30 13 Gençlerbirliği 24 6 8 10 30 37 -7 26 14 Antalyaspor 24 6 7 11 27 43 -16 25 15 Aytemiz Alanyaspor 24 7 3 14 36 45 -9 24 16 Atiker Konyaspor 24 5 6 13 23 34 -11 21 17 Osmanlıspor FK 24 5 6 13 32 44 -12 21 18 Karabükspor 24 3 3 18 16 54 -38 12

SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. hafta müsabakaları şu şekilde;

9 Mart 2018 | Alanyaspor - Medipol Başakşehir

10 Mart 2018 | Sivasspor - Kasımpaşa

10 Mart 2018 | Osmanlıspor - Bursaspor

10 Mart 2018 | Beşiktaş - Gençlerbirliği

11 Mart 2018 | Göztepe - Antalyaspor

11 Mart 2018 | Kayserispor - Kardemir Karabükspor

11 Mart 2018 | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

11 Mart 2018 | Galatasaray - Atiker Konyaspor