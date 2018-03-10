Puan durumu, Süper Lig'de oynanan her maç sonrası merak ediliyor. Şampiyonluk için kıyasıya mücadelenin yaşandığı Süper Lig'de dün akşam haftanın açılış maçında Alanyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un Başakşehir'i 4 - 1 yendiği maç, şampiyonluk yarışındaki Başakşehir'de adeta şok etkisi yarattı. Bu yenilginin asıl değeri ise pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak. Galatasaray, Konyaspor'u yenerek puan farkını açabilecek mi? İşte merakla beklenen Süper Lig 25. hafta maçları ve güncel puan durumu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (25. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 24 16 2 6 59 27 32 50 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 15 5 5 45 26 19 50 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 13 8 3 46 22 24 47 4.FENERBAHÇE A.Ş. 24 12 8 4 47 30 17 44 5.KAYSERİSPOR 24 10 8 6 33 28 5 38 6.DEMİR GRUP SİVASSPOR 24 11 4 9 34 35 -1 37 7.TRABZONSPOR A.Ş. 24 9 9 6 38 35 3 36 8.GÖZTEPE A.Ş. 24 10 6 8 36 37 -1 36 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 24 9 7 8 28 29 -1 34 10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 24 9 6 9 34 36 -2 33 11.BURSASPOR 24 8 6 10 32 33 -1 30 12.KASIMPAŞA A.Ş. 24 8 6 10 37 41 -4 30 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 8 3 14 40 46 -6 27 14.GENÇLERBİRLİĞİ 24 6 8 10 30 37 -7 26 15.ANTALYASPOR A.Ş. 24 6 7 11 27 43 -16 25 16.ATİKER KONYASPOR 24 5 6 13 23 34 -11 21 17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 24 5 6 13 32 44 -12 21 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 3 3 18 16 54 -38 12

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

9 Mart 2018 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

10 Mart 2018 : Sivasspor - Kasımpaşa

10 Mart 2018 : Osmanlıspor - Bursaspor

10 Mart 2018 : Beşiktaş - Gençlerbirliği

11 Mart 2018 : Göztepe - Antalyaspor

11 Mart 2018 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor

11 Mart 2018 : Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

11 Mart 2018 : Galatasaray - Atiker Konyaspor