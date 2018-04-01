Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takım hazırlık maçları nedeniyle bir hafta ara verilen Süper Lig'de 27. hafta maçları yapılıyor. 30 Mart'ta oynanan Sivasspor - Karabükspor maçı ile perdesi açılan Süper Lig'de puan durumu tablosu da yeniden şekillenmeye başladı. Hafta 2 Nisan'da oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçıyla sına erecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu, 27. hafta maç sonuçları ve güncel fikstür...

SÜPER LİG 27. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Sivasspor ile Karabükspor karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivaspor rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk için yarışan Beşiktaş, Alanyaspor'u evinde yenmeyi başardı. Bugün şampiyonluk yarışında zirvede olan Galatasaray ise Trabzonspor'u saat 19.00'da konuk edecek. İşte Süper Lig 27. hafta oynan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 26 17 3 6 61 28 33 54 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 15 8 4 48 23 25 53 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 16 5 5 46 26 20 53 4.FENERBAHÇE A.Ş. 26 13 9 4 49 30 19 48 5.TRABZONSPOR A.Ş. 26 11 9 6 45 37 8 42 6.KAYSERİSPOR 26 11 8 7 36 32 4 41 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 12 5 10 37 38 -1 41 8.GÖZTEPE A.Ş. 27 11 7 9 39 41 -2 40 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 33 36 -3 37 10.KASIMPAŞA A.Ş. 27 9 7 11 43 46 -3 34 11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 26 9 7 10 36 40 -4 34 12.BURSASPOR 27 9 6 12 34 37 -3 33 13.ANTALYASPOR A.Ş. 27 8 7 12 33 47 -14 31 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 8 4 15 41 48 -7 28 15.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 27 7 7 13 38 45 -7 28 16.GENÇLERBİRLİĞİ 27 6 9 12 32 43 -11 27 17.ATİKER KONYASPOR 27 6 7 14 26 36 -10 25 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 27 3 3 21 18 62 -44 12

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (GÜNCEL FİKSTÜR)

30 MART CUMA

30.03.2018 20:00 Sivasspor - Karabükspr: 1 - 0

31 MART CUMARTESİ

31.03.2018 13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 4 - 1

31.03.2018 Antalyaspor - Bursaspor: 2 - 0

31.03.2018 Beşiktaş - Alanyaspor: 1 - 0

1 NİSAN PAZAR

01.04.2018 Osmanlıspor - Konyaspor: 0 - 0

01.04.2018 Göztepe - Kasımpaşa: 0 - 2

01.04.2018 Akhisarspor - Başakşehir:

01.04.2018Galatasaray - Trabzonspor:

2 NİSAN PAZARTESİ

02.04.2018 Kayserispor - Fenerbahçe: