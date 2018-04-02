Süper Lig puan durumunda bu hafta oynanan karşılaşmalarla birlikte değişiklikler devam ediyor. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak Kayserispor -Fenerbahçe maçıyla sona erecek. Galatasaray dün akşamki maçı kazanarak liderliği bırakmadı. Başakşehir ve Beşiktaş da bu haftaki karşılaşmalarından galibiyet alarak şampiyonluk yarışındaki iddialarını sürdürüyor. Fenerbahçe de bu akşamki maçtan galibiyet alarak şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefliyor.

SÜPER LİG 27. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'in 27. hafta açılış maçında Sivasspor ile Karabükspor karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivaspor rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Şampiyonluk için yarışan Beşiktaş, Alanyaspor'u evinde yenmeyi başardı. Dün şampiyonluk yarışında etkili olan takımlardan Başakşehir, deplasmanda 1-0 geriye düşse de Akhisar'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray da bu akşam evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti ve haftayı lider kapattı. Fenerbahçe'nin bu akşamki performansı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Galatasaray 27 18 3 6 63 29 34 57 2 Medipol Başakşehir 27 17 5 5 48 27 21 56 3 Beşiktaş 27 15 8 4 48 23 25 53 4 Fenerbahçe 26 13 9 4 49 30 19 48 5 Trabzonspor 27 11 9 7 46 39 7 42 6 Kayserispor 26 11 8 7 36 32 4 41 7 Sivasspor 27 12 5 10 37 38 -1 41 8 Göztepe 27 11 7 9 39 41 -2 40 9 Yeni Malatyaspor 27 10 7 10 33 36 -3 37 10 Kasımpaşa 27 9 7 11 43 46 -3 34 11 Akhisarspor 27 9 7 11 37 42 -5 34 12 Bursaspor 27 9 6 12 34 37 -3 33 13 Antalyaspor 27 8 7 12 33 47 -14 31 14 Aytemiz Alanyaspor 27 8 4 15 41 48 -7 28 15 Osmanlıspor FK 27 7 7 13 38 45 -7 28 16 Gençlerbirliği 27 6 9 12 32 43 -11 27 17 Atiker Konyaspor 27 6 7 14 26 36 -10 25 18 Karabükspor 27 3 3 21 18 62 -44 12

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI (GÜNCEL FİKSTÜR)

30 MART CUMA

30.03.2018 20:00 Sivasspor - Karabükspr: 1 - 0

31 MART CUMARTESİ

31.03.2018 13:30 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 4 - 1

31.03.2018 16:00 Antalyaspor - Bursaspor: 2 - 0

31.03.2018 19:00 Beşiktaş - Alanyaspor: 1 - 0

1 NİSAN PAZAR

01.04.2018 13:30 Osmanlıspor - Konyaspor: 0 - 0

01.04.2018 13:30 Göztepe - Kasımpaşa: 0 - 2

01.04.2018 16:00 Akhisarspor - Başakşehir: 1 - 2

01.04.2018 19:00 Galatasaray - Trabzonspor: 2 - 1

2 NİSAN PAZARTESİ

02.04.2018 20:00 Kayserispor - Fenerbahçe: