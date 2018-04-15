Süper Lig puan durumu yeniden şekillendi. Bugün oynanan Galatasaray - Başakşehir maçının ardından bir maç fazlalığıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Galatasaray'ın maçı kazanmasından sonra ikinci sıraya geriledi. Galatasaray ise puan durumu tablosunda 3 puan kazanarak liderlik koltuğunda yerini korudu. Süper Lig 29. hafta puan durumu tablosuna göre sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe bulunuyor. İşte Süper Lig 29. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu...

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU (29. HAFTA)



O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 29 19 3 7 65 30 35 60 2 Beşiktaş 29 17 8 4 56 24 32 59 3 Başakşehir 29 18 5 6 49 29 20 59 4 Fenerbahçe 29 16 9 4 58 31 27 57 5 Trabzonspor 28 12 9 7 50 39 11 45 6 Kayserispor 29 12 8 9 39 43 -4 44 7 Göztepe 29 12 7 10 42 47 -5 43 8 Sivasspor 29 12 5 12 38 45 -7 41 9 Kasımpaşa 29 11 7 11 46 46 0 40 10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 34 38 -4 38 11 Antalyaspor 29 9 8 12 35 48 -13 35 12 Akhisarspor 29 9 7 13 38 48 -10 34 13 Bursaspor 29 9 6 14 35 40 -5 33 14 Alanyaspor 29 9 5 15 45 50 -5 32 15 Gençlerbirliği 29 7 9 13 35 46 -11 30 16 Konyaspor 29 7 8 14 31 36 -5 29 17 Osmanlıspor 28 7 7 14 38 47 -9 28 18 Karabükspor 29 3 3 23 19 66 -47 12

13 NİSAN CUMA

Akhisarspor - Beşiktaş: 0 - 3

14 NİSAN CUMARTESİ

Kasımpaşa - Karabükspor: 2 - 0

Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: 1 - 1

Sivasspor - Fenerbahçe: 1 - 2

15 NİSAN PAZAR

Kayserispor - Gençlerbirliği: 3 - 2

Antalyaspor - Konyaspor: 0 - 0

Göztepe - Bursaspor: 2 - 1

Galatasaray - Başakşehir: 2 - 0

16 NİSAN PAZARTESİ

Osmanlıspor - Trabzonspor: