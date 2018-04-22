Türkiye Spor Toto Süper Lig 30. haftasında liderlik yarışı kızıştı. Galatasaray 63 puana ulaşarak Başakşehir'i tahtından etti. Beşiktaş bu akşam liderlik yarışını bırakmamak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin ise 57 puan ile 4. sırada yer alıyor. Yarın Fenerbahçe Antalyaspor'u ağırlayacak. İşte ligdeki son puan durumu...

SÜPER TOTO SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇLARI

20.04.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 1 KAYSERİSPOR

21.04.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

21.04.2018 13:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR 1 - 4 BURSASPOR

21.04.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 0 - 2 DEMİR GRUP SİVASSPOR

21.04.2018 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 2 - 3 GALATASARAY A.Ş.

22.04.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

22.04.2018 16:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

22.04.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR

23.04.2018 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

SÜPER LİG 30. HAFTA PUAN DURUMU

Takım Adı O G B M A Y Puan 1 Galatasaray 30 20 3 7 68 32 63 36 2 İstanbul Başakşehir 30 19 5 6 52 30 62 22 3 Beşiktaş 29 17 8 4 56 24 59 32 4 Fenerbahçe 29 16 9 4 58 31 57 27 5 Trabzonspor 30 12 10 8 53 44 46 9 6 Sivasspor 30 13 5 12 40 45 44 -5 7 Kayserispor 30 12 8 10 40 46 44 -6 8 Göztepe 29 12 7 10 42 47 43 -5 9 Kasımpaşa 29 11 7 11 46 46 40 0 10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 34 38 38 -4 11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 36 -2 12 Medical Park Antalyaspor 29 9 8 12 35 48 35 -13 13 Akhisar Bld.Genç. 29 9 7 13 38 48 34 -10 14 Alanyaspor 30 9 5 16 47 53 32 -6 15 OsmanlıSpor FK 30 8 8 14 44 50 32 -6 16 Gençlerbirliği 30 7 9 14 35 49 30 -14 17 Konyaspor 29 7 8 14 31 36 29 -5 18 Kardemir Karabük 30 3 3 24 20 70 12 -50