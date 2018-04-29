Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligde şampiyonluk yarışında Galatasaray ile Beşiktaş bugün kritik maça çıkacak. Bir diğer aday Başakşehir ise saat 16.00'da Osmanlıspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig puan durumu tablosunda 63 puanla Galatasaray lider, aynı puandaki Fenerbahçe 2. sırada, 62 puanla Beşiktaş 3. sırada ve 62 puanla Başakşehir 4. sırada yer alıyor. Bugün oynanacak maçlar sonrası Süper Lig puan durumu yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 31. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 30 20 3 7 68 32 36 63 2 Fenerbahçe 31 18 9 4 66 33 33 63 3 Beşiktaş 30 18 8 4 59 25 34 62 4 Başakşehir 30 19 5 6 52 30 22 62 5 Trabzonspor 31 13 10 8 55 45 10 49 6 Göztepe 31 13 8 10 48 48 0 47 7 Sivasspor 31 14 5 12 41 45 -4 47 8 Kayserispor 31 12 8 11 41 48 -7 44 9 Kasımpaşa 31 11 7 13 47 52 -5 40 10 Yeni Malatyaspor 30 10 8 12 35 41 -6 38 11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 -2 36 12 Alanyaspor 31 10 5 16 49 54 -5 35 13 Akhisarspor 30 9 8 13 39 49 -10 35 14 Antalyaspor 31 9 8 14 37 54 -17 35 15 Konyaspor 30 8 8 14 33 36 -3 32 16 Osmanlıspor 30 8 8 14 44 50 -6 32 17 Gençlerbirliği 31 7 9 15 35 50 -15 30 18 Karabükspor 31 3 3 25 20 75 -55 12

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜR

27 NİSAN CUMA

Göztepe - Karabükspor: 5 - 0

28 NİSAN CUMARTESİ

Kayserispor - Alanyaspor: 1 - 2

Sivasspor - Gençlerbirliği: 1 - 0

Kasımpaşa - Fenerbahçe: 1 - 4

Antalyaspor - Trabzonspor: 1 - 2

29 NİSAN PAZAR

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor:

Osmanlıspor - Başakşehir:

Galatasaray - Beşiktaş:

30 NİSAN PAZARTESİ

Bursaspor - Konyaspor: