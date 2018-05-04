Süper Lig'de 32. hafta perdesi açılıyor. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak Başakşehir - Sivasspor maçı ile Süper Lig puan durumu tablosu değişikliğe uğrayacak. Lider Galatasaray'ın 1 puan altında olan Başakşehir bu maçı kazanması durumunda bir maç fazlalığıyla liderlik koltuğuna oturacak. Öte yandan Süper Lig puan durumu tablosunda 66 puanla Galatasaray lider, 65 puanla Başakşehir 2. sırada, 63 puanla Fenerbahçe 3. sırada, 63 puanla Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor. İşte Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (32. HAFTA GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 31 21 3 7 70 32 38 66 2 Başakşehir 31 20 5 6 56 31 25 65 3 Fenerbahçe 31 18 9 4 66 33 33 63 4 Beşiktaş 31 18 8 5 59 27 32 62 5 Trabzonspor 31 13 10 8 55 45 10 49 6 Göztepe 31 13 8 10 48 48 0 47 7 Sivasspor 31 14 5 12 41 45 -4 47 8 Kayserispor 31 12 8 11 41 48 -7 44 9 Kasımpaşa 31 11 7 13 47 52 -5 40 10 Bursaspor 31 11 6 14 41 42 -1 39 11 Yeni Malatyaspor 31 10 9 12 35 41 -6 39 12 Akhisarspor 31 9 9 13 39 49 -10 36 13 Alanyaspor 31 10 5 16 49 54 -5 35 14 Antalyaspor 31 9 8 14 37 54 -17 35 15 Konyaspor 31 8 8 15 34 38 -4 32 16 Osmanlıspor 31 8 8 15 45 54 -9 32 17 Gençlerbirliği 31 7 9 15 35 50 -15 30 18 Karabükspor 31 3 3 25 20 75 -55 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜR

4 MAYIS CUMA

Başakşehir - Sivasspor:

5 MAYIS CUMARTESİ

Karabükspor - Konyaspor:

Trabzonspor - Kasımpaşa:

Alanyaspor - Osmanlıspor:

6 MAYIS PAZAR

Fenerbahçe - Bursaspor:

Gençlerbirliği - Antalyaspor:

Akhisarspor - Galatasaray:

7 MAYIS PAZARTESİ

Göztepe - Yeni Malatyaspor:

Beşiktaş - Kayserispor: