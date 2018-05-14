Süper Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'de son bir hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray liderliğini sürdürüken, Başakşehir onu takip ederek yarışı bırakmak istemiyor. Fenerbahçe bu akşam oynayacağı deplasman maçı ile puanını 69'a çıkarmak istiyor. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu...

SÜPER TOTO SÜPER LİG 33. HAFTA KARŞILAŞMALARI

11.05.2018 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

12.05.2018 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. 3 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

12.05.2018 19:00 ATİKER KONYASPOR 1 - 1 GÖZTEPE A.Ş.

12.05.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

13.05.2018 16:00 BURSASPOR 1 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

13.05.2018 19:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.05.2018 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 - 2 AYTEMİZ ALANYASPOR

14.05.2018 20:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

14.05.2018 20:00 KAYSERİSPOR - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

SÜPER LİG PUAN DURUMU 33. HAFTA

O G B M A Y AV 1.GALATASARAY A.Ş. 33 23 3 7 74 33 41 72 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 33 20 8 5 64 29 35 68 4.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 9 4 68 34 34 66 5.TRABZONSPOR A.Ş. 33 14 10 9 60 51 9 52 6.GÖZTEPE A.Ş. 33 13 10 10 49 49 0 49 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 14 7 12 44 48 -4 49 8.KASIMPAŞA A.Ş. 33 13 7 13 55 55 0 46 9.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40 11.BURSASPOR 33 11 6 16 43 47 -4 39 12.ANTALYASPOR A.Ş. 33 10 8 15 38 56 -18 38 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 33 10 7 16 52 57 -5 37 14.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36 15.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 33 8 9 16 48 58 -10 33 17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12