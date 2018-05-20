Süper Lig puan durumu tablosu, 2018 Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçlarının ardından futbolseverler tarafından takip ediliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Beşiktaş ise Sivaspor karşısında UEFA Avrupa Ligi için mücadele etti. Lige son ana kadar büyük bir heyecan içerisinde giren futbolseverler dün son müsabakaları izledi ve son düdüğün çalmasıyla Süper Lig'te Galatasaray şampiyon olmayı başardı. İşte Süper Lig 34. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu...

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

18.05.2018 18:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 3 - 2 ANTALYASPOR A.Ş.

18.05.2018 18:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 - 2 KAYSERİSPOR

18.05.2018 18:00 TRABZONSPOR A.Ş. 3 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

18.05.2018 18:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1 - 0 BURSASPOR

18.05.2018 18:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 2 - 1 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

19.05.2018 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GALATASARAY A.Ş.

19.05.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

19.05.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 5 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

19.05.2018 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. 3 - 2 ATİKER KONYASPOR



SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 34 24 3 7 75 33 42 75 2.FENERBAHÇE A.Ş. 34 21 9 4 78 36 42 72 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 34 22 6 6 62 34 28 72 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 34 21 8 5 69 30 39 71 5.TRABZONSPOR A.Ş. 34 15 10 9 63 51 12 55 6.GÖZTEPE A.Ş. 34 13 10 11 49 50 -1 49 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 14 7 13 45 53 -8 49 8.KASIMPAŞA A.Ş. 34 13 7 14 57 58 -1 46 9.KAYSERİSPOR 34 12 8 14 44 55 -11 44 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 34 11 10 13 38 45 -7 43 11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 34 11 9 14 44 53 -9 42 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 11 7 16 55 59 -4 40 13.BURSASPOR 34 11 6 17 43 48 -5 39 14.ANTALYASPOR A.Ş. 34 10 8 16 40 59 -19 38 15.ATİKER KONYASPOR 34 9 9 16 38 42 -4 36 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 34 8 9 17 49 60 -11 33 17.GENÇLERBİRLİĞİ 34 8 9 17 37 54 -17 33 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 34 3 3 28 20 86 -66 12