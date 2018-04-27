Süper Lig puan durumu, bu akşam oynanacak Göztepe - Karabükspor maçı ile değişikliğe uğrayacak. 31. haftaya puan durumu tablosunda 63 puanla lider giren Galatasaray, en yakın rakibi 62 puanlı Beşiktaş ile derbi maçına çıkacak. Şampiyonluk yarışında heyecanın iyice arttığı Süper Lig'in puan durumu tablosunda 63 puanla Galatasaray lider, 62 puan 34 averajla Beşiktaş 2. sırada, 62 puan 22 averajla Başakşehir 3. sırada ve 60 puanla Fenerbahçe 4. sırada bulunuyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 31. hafta maç sonuçları....

SÜPER LİG PUAN DURUMU (31. HAFTA GÜNCEL)

Süper Lig'de perde bu akşam saat 20.00'de oynanacak Göztepe - Karabükspor maçı ile açılacak. 60 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, 28 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışından kopmak istemeyecek. Ligde lider olan Galatasaray ile 2. sırada bulunan Beşiktaş'ın dev derbi maçı 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Diğer şampiyon adayı Başakşehir ise 29 Nisan Pazar günü Osmanlıspor'a konuk olacak ve bu maç 16.00'da oynanacak.

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 30 20 3 7 68 32 36 63 2 Beşiktaş 30 18 8 4 59 25 34 62 3 Başakşehir 30 19 5 6 52 30 22 62 4 Fenerbahçe 30 17 9 4 62 32 30 60 5 Trabzonspor 30 12 10 8 53 44 9 46 6 Göztepe 30 12 8 10 43 48 -5 44 7 Sivasspor 30 13 5 12 40 45 -5 44 8 Kayserispor 30 12 8 10 40 46 -6 44 9 Kasımpaşa 30 11 7 12 46 48 -2 40 10 Yeni Malatyaspor 30 10 8 12 35 41 -6 38 11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 -2 36 12 Akhisarspor 30 9 8 13 39 49 -10 35 13 Antalyaspor 30 9 8 13 36 52 -16 35 14 Konyaspor 30 8 8 14 33 36 -3 32 15 Alanyaspor 30 9 5 16 47 53 -6 32 16 Osmanlıspor 30 8 8 14 44 50 -6 32 17 Gençlerbirliği 30 7 9 14 35 49 -14 30 18 Karabükspor 30 3 3 24 20 70 -50 12

SÜPER LİG 31. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

27 NİSAN CUMA

Göztepe - Karabükspor:

28 NİSAN CUMARTESİ

Kayserispor - Alanyaspor:

Sivasspor - Gençlerbirliği:

Kasımpaşa - Fenerbahçe:

Antalyaspor - Trabzonspor:

29 NİSAN PAZAR

Yeni Malatyaspor - Akhisarspor:

Osmanlıspor - Başakşehir:

Galatasaray - Beşiktaş:

30 NİSAN PAZARTESİ

Bursaspor - Konyaspor: