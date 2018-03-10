Süper Lig puan durumu, ligin 25. haftasında oynanacak maçlarla değişikliğe uğruyor. Cuma günü Alanyaspor - Başakşehir maçı ile perdesi açılan Süper Lig'de heyecan hız kesmiyor. Şampiyonluk yarışında Alanyaspor deplasmanından eli boş dönen Başakşehir'in ardından bugün Beşiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması oynanıyor. Öte yandan yarın Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ve Galatasaray - Konyaspor maçı ile şampiyonluk yarışında tablo yeniden güncellenecek. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve 25. hafta maç sonuçları...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG GÜNCEL FİKSTÜR

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi devam ediyor. Cuma günü saat 20.00'de başlayan Alanyaspor - Başakşehir karşılaşmasında Alanyaspor rakibini 4-1 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesinde puan kaybeden Başakşehir'in ardından bugün Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İşte Süper Lig 25. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu;

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 24 16 2 6 59 27 32 50 2 Başakşehir 25 15 5 5 45 26 19 50 3 Beşiktaş 24 13 8 3 46 22 24 47 4 Fenerbahçe 24 12 8 4 47 30 17 44 5 Kayserispor 24 10 8 6 33 28 5 38 6 Sivasspor 25 11 5 9 36 37 -1 38 7 Trabzonspor 24 9 9 6 38 35 3 36 8 Göztepe 24 10 6 8 36 37 -1 36 9 Yeni Malatyaspor 24 9 7 8 28 29 -1 34 10 Akhisarspor 24 9 6 9 34 36 -2 33 11 Kasımpaşa 25 8 7 10 39 43 -4 31 12 Bursaspor 25 8 6 11 33 35 -2 30 13 Alanyaspor 25 8 3 14 40 46 -6 27 14 Gençlerbirliği 24 6 8 10 30 37 -7 26 15 Antalyaspor 24 6 7 11 27 43 -16 25 16 Osmanlıspor 25 6 6 13 34 45 -11 24 17 Konyaspor 24 5 6 13 23 34 -11 21 18 Karabükspor 24 3 3 18 16 54 -38 12

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

CUMA

9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

CUMARTESİ

13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2

16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1

19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: (Karşılaşma oynanıyor)

PAZAR

13.30 : Göztepe - Antalyaspor

13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor

16.00 : Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

19.00 : Galatasaray - Atiker Konyaspor

PAZARTESİ

20.00 : Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor