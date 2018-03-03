Süper Lig puan durumu, futbolseverler tarafından en çok merak edilen konulardan birisi. Tuttuğu takımın Süper Lig'de hangi sıralamada olduğunu merak eden taraftarlar, puan durumu aramalarını sürdürüyor. Dün saat 20.00'de Bursaspor ile Kaysersipr arasında oynanan karşılaşma ile Süper Lig'in 24. hafta perdesi açıldı. 24. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu sayfamızda. İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 23 15 2 6 52 27 25 47 2 Başakşehir 23 14 5 4 42 22 20 47 3 Beşiktaş 23 12 8 3 44 22 22 44 4 Fenerbahçe 23 12 8 3 45 27 18 44 5 Kayserispor 24 10 8 6 33 28 5 38 6 Trabzonspor 23 9 9 5 38 33 5 36 7 Göztepe 23 10 6 7 36 35 1 36 8 Sivasspor 23 10 4 9 30 34 -4 34 9 Yeni Malatyaspor 23 8 7 8 27 29 -2 31 10 Bursaspor 24 8 6 10 32 33 -1 30 11 Akhisarspor 23 8 6 9 31 34 -3 30 12 Kasımpaşa 23 8 5 10 36 40 -4 29 13 Gençlerbirliği 23 6 8 9 30 36 -6 26 14 Antalyaspor 23 6 7 10 26 39 -13 25 15 Alanyaspor 23 6 3 14 35 45 -10 21 16 Konyaspor 23 5 6 12 23 33 -10 21 17 Osmanlıspor 23 5 5 13 31 43 -12 20 18 Karabükspor 23 3 3 17 16 47 -31 12

SÜPER LİG 24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

2 MART CUMA

Bursaspor - Kayserispor: 1 -0

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa - Osmanlıspor:

Başakşehir - Göztepe:

Karabükspor - Galatasaray:

4 MART PAZAR

Gençlerbirliği - Alanyaspor:

Konyaspor - Yeni Malatyaspor:

Antalyaspor - Sivasspor:

Fenerbahçe - Akhisarspor:

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor - Beşiktaş: