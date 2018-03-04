Süper Lig puan durumu için milyonlarca futbolsever internet üzerinde araştırma yapıyor. Tuttuğu takımın ve diğer takımların puan tablosunda kaçıncı sırada olduğunu görüntülemek isteyen futbolseverler, internet üzerinde "puan durumu" ve "Süper Lig puan durumu" aramalarını yapıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 24. hafta maç sonuçları...

24. HAFTA OYNANAN MAÇLAR

BURSASPOR 1 - 0 KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 1 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

KARDEMİR KARABÜKSPOR 0 - 7 GALATASARAY A.Ş.

OYNANACAK MAÇLAR

04.03.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR

04.03.2018 16:00 ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR

04.03.2018 19:00 ANTALYASPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

04.03.2018 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

05.03.2018 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 24 16 2 6 59 27 32 50 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24 15 5 4 44 22 22 50 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 12 8 3 44 22 22 44 4.FENERBAHÇE A.Ş. 23 12 8 3 45 27 18 44 5.KAYSERİSPOR 24 10 8 6 33 28 5 38 6.TRABZONSPOR A.Ş. 23 9 9 5 38 33 5 36 7.GÖZTEPE A.Ş. 24 10 6 8 36 37 -1 36 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 10 4 9 30 34 -4 34 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 8 7 8 27 29 -2 31 10.BURSASPOR 24 8 6 10 32 33 -1 30 11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 23 8 6 9 31 34 -3 30 12.KASIMPAŞA A.Ş. 24 8 6 10 37 41 -4 30 13.GENÇLERBİRLİĞİ 23 6 8 9 30 36 -6 26 14.ANTALYASPOR A.Ş. 23 6 7 10 26 39 -13 25 15.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 6 3 14 35 45 -10 21 16.ATİKER KONYASPOR 23 5 6 12 23 33 -10 21 17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 24 5 6 13 32 44 -12 21 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 3 3 18 16 54 -38 12