Süper Lig puan durumu için futbolseverler her oynanan maç sonrası internet üzerinden puan durumuna dair araştırma yapıyor. Tuttuğu takımın ve diğer takımlarla aradaki puan farkını görüntülemek isteyenler, maçlar son erer ermez şampiyonluk yarışındaki son duruma bakıyor . İşte Süper Lig puan durumu ve 26. hafta maç sonuçları...

GÖZLER FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE

Bu haftaki karşılaşmaların en heyecanlısı bu akşam Kadıköy'de başlayacak. Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe 18 yıldır Galatasaray'a karşı sürdürdüğü yenilmezliğini devam ettirmek ve şampiyonluk yarışından kopmamayı hedeflerken, Galatasaray hem 18 yılın uğursuzluğunu kırmak hem de şampiyonluk yarışında yerini garantilemek istiyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (26. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 25 17 2 6 61 28 33 53 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 25 14 8 3 47 22 25 50 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 15 5 5 45 26 19 50 4.FENERBAHÇE A.Ş. 25 13 8 4 49 30 19 47 5.KAYSERİSPOR 25 11 8 6 36 30 6 41 6.TRABZONSPOR A.Ş. 25 10 9 6 41 36 5 39 7.GÖZTEPE A.Ş. 25 11 6 8 38 38 0 39 8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 25 11 5 9 36 37 -1 38 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 28 31 -3 34 10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 25 9 6 10 35 39 -4 33 11.KASIMPAŞA A.Ş. 26 8 7 11 41 46 -5 31 12.BURSASPOR 25 8 6 11 33 35 -2 30 13.ANTALYASPOR A.Ş. 26 7 7 12 31 47 -16 28 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 25 8 3 14 40 46 -6 27 15.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 26 7 6 13 38 45 -7 27 16.GENÇLERBİRLİĞİ 25 6 8 11 30 38 -8 26 17.ATİKER KONYASPOR 25 5 6 14 24 36 -12 21 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 26 3 3 20 18 61 -43 12



SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

16.03.2018 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.: 2 - 3

16.03.2018 20:00 KARDEMİR KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ: 0 - 4

17.03.2018 13:30 GENÇLERBİRLİĞİ - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR:

17.03.2018 16:00 BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR:

17.03.2018 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.:

18.03.2018 13:30 ATİKER KONYASPOR - KAYSERİSPOR:

18.03.2018 13:30 AYTEMİZ ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.:

18.03.2018 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR:

18.03.2018 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - BEŞİKTAŞ A.Ş.: