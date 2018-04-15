Spor Toto Süper Lig'de 29. haftayı da geride bırakmak üzereyiz. Ligde birincilik yarışı, puan durumu sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe olmak üzere bu takımlar arasında devam ediyor. Gözler bu akşam oynanacak olan Galatasaray Başakşehir maçında olacak. Maçtan sonra lider kim olacak? Sıralama değişecek mi? Tüm sorular yanıt bulacak. İşte en son güncellenen Süper Lig güncel puan durumu tablosu...

SÜPER TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA OYNANAN MAÇLAR

13.04.2018 20:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 0 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.

14.04.2018 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

14.04.2018 16:00 EVKUR YENİ MALATYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR

14.04.2018 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş.

SÜPER TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA OYNACAK MAÇLAR

15.04.2018 13:30 KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

15.04.2018 16:00 ANTALYASPOR A.Ş. - ATİKER KONYASPOR

15.04.2018 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - BURSASPOR

15.04.2018 19:00 GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

16.04.2018 20:00 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ - TRABZONSPOR A.Ş.

SÜPER TOTO SÜPER LİG 29. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV 1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 29 17 8 4 56 24 32 59 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 28 18 5 5 49 27 22 59 3.GALATASARAY A.Ş. 28 18 3 7 63 30 33 57 4.FENERBAHÇE A.Ş. 29 16 9 4 58 31 27 57 5.TRABZONSPOR A.Ş. 28 12 9 7 50 39 11 45 6.KAYSERİSPOR 28 11 8 9 36 41 -5 41 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 12 5 12 38 45 -7 41 8.KASIMPAŞA A.Ş. 29 11 7 11 46 46 0 40 9.GÖZTEPE A.Ş. 28 11 7 10 40 46 -6 40 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 10 8 11 34 38 -4 38 11.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 29 9 7 13 38 48 -10 34 12.ANTALYASPOR A.Ş. 28 9 7 12 35 48 -13 34 13.BURSASPOR 28 9 6 13 34 38 -4 33 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 29 9 5 15 45 50 -5 32 15.GENÇLERBİRLİĞİ 28 7 9 12 33 43 -10 30 16.ATİKER KONYASPOR 28 7 7 14 31 36 -5 28 17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 7 7 14 38 47 -9 28 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 29 3 3 23 19 66 -47 12

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