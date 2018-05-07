Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devame diyor. 2017-2018 sezonun bitmesine son 2 hafta kala liderlik yarışı sürüyor. 32. haftaya lider giren Galatasaray, dün oynadığı Akhisarspor maçından galibiyetle ayrılarak 69 puana yükseldi ve liderliğini korudu. 66 puana sahip Fenerbahçe 2. sırada, Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor. Bugün ise saat 20.00'de Göztepe - Yeni Malataspor ve Beşiktaş - Kayserispor maçları oynanacak. Bu maçların ardından puan durumu tablosu yeinden değişikliğe uğrayacak. İşte Süper Lig 32. hafta güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (32. HAFTA GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 32 22 3 7 72 33 39 69 2 Fenerbahçe 32 19 9 4 68 34 34 66 3 Başakşehir 32 20 6 6 57 32 25 66 4 Beşiktaş 31 18 8 5 59 27 32 62 5 Trabzonspor 32 13 10 9 57 50 7 49 6 Sivasspor 32 14 6 12 42 46 -4 48 7 Göztepe 31 13 8 10 48 48 0 47 8 Kayserispor 31 12 8 11 41 48 -7 44 9 Kasımpaşa 32 12 7 13 52 54 -2 43 10 Bursaspor 32 11 6 15 42 44 -2 39 11 Yeni Malatyaspor 31 10 9 12 35 41 -6 39 12 Antalyaspor 32 10 8 14 38 54 -16 38 13 Alanyaspor 32 10 6 16 50 55 -5 36 14 Akhisarspor 32 9 9 14 40 51 -11 36 15 Konyaspor 32 9 8 15 35 38 -3 35 16 Osmanlıspor 32 8 9 15 46 55 -9 33 17 Gençlerbirliği 32 7 9 16 35 51 -16 30 18 Karabükspor 32 3 3 26 20 76 -56 12

SÜPER LİG 32. HAFTA FİKSTÜR VE MAÇ SONUÇLARI

4 MAYIS CUMA

Başakşehir - Sivasspor: 1 - 1

5 MAYIS CUMARTESİ

Karabükspor - Konyaspor: 0 - 1

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2 - 5

Alanyaspor - Osmanlıspor: 1 - 1

6 MAYIS PAZAR

Fenerbahçe - Bursaspor: 2 - 1

Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0 - 1

Akhisarspor - Galatasaray: 1 - 2

7 MAYIS PAZARTESİ

Göztepe - Yeni Malatyaspor:

Beşiktaş - Kayserispor: