Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Şampiyon adayları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynayacakları maçlar sonrası puan durumu değişikliğe uğrayacak. Bir diğer aday Başakşehir ise dün Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve rakiplerinin maç sonuçlarını beklemeye başladı. Galatasaray'ın maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş'ın yarın, Fenerbahçe'nin maçı ise Pazartesi günü oynanacak. İşte 33. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

Bugün oynanan Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı sonrası 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği küme düşen ikinci takım oldu. 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor ise ilk düşen takım.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (33. HAFTA GÜNCEL)

Karşılaşmalar sonucu puan durumu anlık olarak güncellenmektedir...

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 32 22 3 7 72 33 39 69 2 Başakşehir 33 21 6 6 59 32 27 69 3 Fenerbahçe 32 19 9 4 68 34 34 66 4 Beşiktaş 32 19 8 5 61 27 34 65 5 Trabzonspor 32 13 10 9 57 50 7 49 6 Göztepe 32 13 9 10 48 48 0 48 7 Sivasspor 32 14 6 12 42 46 -4 48 8 Kasımpaşa 33 13 7 13 55 55 0 46 9 Kayserispor 32 12 8 12 41 50 -9 44 10 Yeni Malatyaspor 32 10 10 12 35 41 -6 40 11 Bursaspor 32 11 6 15 42 44 -2 39 12 Antalyaspor 33 10 8 15 38 56 -18 38 13 Alanyaspor 32 10 6 16 50 55 -5 36 14 Akhisarspor 32 9 9 14 40 51 -11 36 15 Konyaspor 32 9 8 15 35 38 -3 35 16 Osmanlıspor 32 8 9 15 46 55 -9 33 17 Gençlerbirliği 33 7 9 17 36 54 -18 30 18 Karabükspor 32 3 3 26 20 76 -56 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (GÜNCEL FİKSTÜR)

11 MAYIS CUMA

Antalyaspor - Başakşehir: 0 - 2

12 MAYIS CUMARTESİ

Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3 - 1

Konyaspor - Göztepe:

Galatasaray - Yeni Malatyaspor:

13 MAYIS PAZAR

Bursaspor - Trabzonspor:

Osmanlıspor - Beşiktaş:

Sivasspor - Alanyaspor:

14 MAYIS PAZARTESİ

Karabükspor - Fenerbahçe:

Kayserispor - Akhisarspor: