Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. ve son haftası bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin son haftasında yarın saat 19.00'da nefesler tutulacak. Göztepe deplasmanına konuk olacak Galatasaray, bu maçı kazanması veya berabere kalması durumunda şampiyon olacak. Ligin son hafta perdesi ise bu akşam açılacak. Süper Lig puan durumu tablosu sıralamsına göre Galatasaray 72 puanla 1. sırada yer alırken, 69 puanla 2. sırada Fenerbahçe, aynı puana sahip Başakşehir ise 3. sırada bulunuyor. İşte Süper Lig puan durumu, fikstür ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL 34. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 33 23 3 7 74 33 41 72 2 Fenerbahçe 33 20 9 4 75 34 41 69 3 Başakşehir 33 21 6 6 59 32 27 69 4 Beşiktaş 33 20 8 5 64 29 35 68 5 Trabzonspor 33 14 10 9 60 51 9 52 6 Göztepe 33 13 10 10 49 49 0 49 7 Sivasspor 33 14 7 12 44 48 -4 49 8 Kasımpaşa 33 13 7 13 55 55 0 46 9 Kayserispor 33 12 8 13 42 52 -10 44 10 Yeni Malatyaspor 33 10 10 13 35 43 -8 40 11 Bursasoır 33 11 6 16 43 47 -4 39 12 Akhisarspor 33 10 9 14 42 52 -10 39 13 Antalyaspor 33 10 8 15 38 56 -18 38 14 Alanyaspor 33 10 7 16 52 57 -5 37 15 Konyaspor 33 9 9 15 36 39 -3 36 16 Osmanlıspor 33 8 9 16 48 58 -10 33 17 Gençlerbirliği 33 7 9 17 36 54 -18 30 18 Karabükspor 33 3 3 27 20 83 -63 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜR

18 MAYIS CUMA

18 Mayıs Cuma günü maçları saat 18.00'de başlayacak.

Alanyaspor - Antalyaspor:

Yeni Malatyaspor - Kayserispor:

Trabzonspor - Karabükspor:

Gençlerbirliği - Bursaspor:

Akhisarspor - Osmanlıspor:

19 MAYIS CUMARTESİ

19 Mayıs Cumartesi günü maçları saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe - Galatasaray:

Başakşehir - Kasımpaşa:

Beşiktaş - Sivasspor:

Fenerbahçe - Konyaspor: