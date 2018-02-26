Puan durumu için milyonlarca futbolseverin araştırması sürüyor. Süper Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmalar sonrasında Süper Lig'de puan durumunda da değişiklikler meydana geldi. Haftanın maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. İşte oynanan karşılaşmalar sonrasında oluşan güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Galatasaray 23 15 2 6 52 27 25 47 2 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 20 46 3 Beşiktaş 23 12 8 3 44 22 22 44 4 Fenerbahçe 23 12 8 3 45 27 18 44 5 Kayserispor 23 10 8 5 33 27 6 38 6 Trabzonspor 23 9 9 5 38 33 5 36 7 Göztepe 23 10 6 7 36 35 1 36 8 Sivasspor 23 10 4 9 30 34 -4 34 9 Yeni Malatyaspor 23 8 7 8 27 29 -2 31 10 Akhisarspor 23 8 6 9 31 34 -3 30 11 Kasımpaşa 23 8 5 10 36 40 -4 29 12 Bursaspor 23 7 6 10 31 33 -2 27 13 Gençlerbirliği 22 6 7 9 29 35 -6 25 14 Antalyaspor 23 6 7 10 26 39 -13 25 15 Aytemiz Alanyaspor 23 6 3 14 35 45 -10 21 16 Atiker Konyaspor 23 5 6 12 23 33 -10 21 17 Osmanlıspor FK 23 5 5 13 31 43 -12 20 18 Karabükspor 23 3 3 17 16 47 -31 12

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (23. HAFTA)

23 Şubat 2018 | Akhisarspor - Atiker Konyaspor: 3 - 0

23 Şubat 2018 | Galatasaray - Bursaspor: 5 - 0

24 Şubat 2018 | Kayserispor - Kasımpaşa: 3 - 2

24 Şubat 2018 | Alanyaspor - Trabzonspor: 1 - 2

25 Şubat 2018 | Osmanlıspor - Antalyaspor: 0 - 0

25 Şubat 2018 | Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor: 3 - 1

25 Şubat 2018 | Göztepe - Sivasspor: 1 - 0

25 Şubat 2018 | Beşiktaş - Fenerbahçe: 3 - 1

26 Şubat 2018 | Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: