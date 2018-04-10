Süper Lig'de heyecan bu hafta da doruktaydı. Oynanan karşılaşmalar sonrasında ligde liderlik koltuğu el değiştirirken küme düşen ilk takım da belli oldu. Haftanın kapanış maçında dün akşam Gençlerbirliği evinde Galatasaray'ı ağırladı. Oynanan kapanış maçının ardından hem ligde lider değişti, hem de bir takım küme düştü. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 28 18 5 5 49 27 22 59 2 Galatasaray 28 18 3 7 63 30 33 57 3 Beşiktaş 28 16 8 4 53 24 29 56 4 Fenerbahçe 28 15 9 4 56 30 26 54 5 Trabzonspor 28 12 9 7 50 39 11 45 6 Kayserispor 28 11 8 9 36 41 -5 41 7 Sivasspor 28 12 5 11 37 43 -6 41 8 Göztepe 28 11 7 10 40 46 -6 40 9 Kasımpaşa 28 10 7 11 44 46 -2 37 10 Yeni Malatyaspor 28 10 7 11 33 37 -4 37 11 Akhisarspor 28 9 7 12 38 45 -7 34 12 Antalyaspor 28 9 7 12 35 48 -13 34 13 Bursaspor 28 9 6 13 34 38 -4 33 14 Aytemiz Alanyaspor 28 9 4 15 44 49 -5 31 15 Gençlerbirliği 28 7 9 12 33 43 -10 30 16 Atiker Konyaspor 28 7 7 14 31 36 -5 28 17 Osmanlıspor FK 28 7 7 14 38 47 -9 28 18 Karabükspor 28 3 3 22 19 64 -45 12

28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

6 Nisan 2018 | Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor: 1 - 0

7 Nisan 2018 | Kardemir Karabükspor - Antalyaspor: 1 - 2

7 Nisan 2018 | Trabzonspor - Kayserispor: 4 - 0

7 Nisan 2018 | Beşiktaş - Göztepe: 5 - 1

8 Nisan 2018 | Atiker Konyaspor - Sivasspor: 5 - 0

8 Nisan 2018 | Alanyaspor - Akhisarspor: 3 - 1

8 Nisan 2018 | Bursaspor - Kasımpaşa: 0 - 1

8 Nisan 2018 | Fenerbahçe - Osmanlıspor: 2 - 0

9 Nisan 2018 | Gençlerbirliği - Galatasaray: 1 - 0