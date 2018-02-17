Puan durumu için milyonlarca futbolseverin araştırması başladı. Süper Lig'de zirve yarışı ve alt sıralardaki yükselme yarışı kızışırken, oynanan karşılaşmalar sonrasında da puan durumunda değişiklikler yaşanıyor. Peki Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte 22. hafta güncel Süper Lig puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 21 14 2 5 46 25 21 44 2 Başakşehir 21 13 4 4 40 21 19 43 3 Beşiktaş 22 11 8 3 41 21 20 41 4 Fenerbahçe 21 11 8 2 41 24 17 41 5 Kayserispor 22 9 8 5 30 25 5 35 6 Sivasspor 22 10 4 8 30 33 -3 34 7 Trabzonspor 21 8 9 4 36 31 5 33 8 Göztepe 21 9 6 6 35 32 3 33 9 Yeni Malatyaspor 21 7 6 8 24 28 -4 27 10 Bursaspor 21 7 5 9 31 28 3 26 11 Kasımpaşa 21 7 5 9 32 36 -4 26 12 Akhisarspor 21 6 6 9 25 34 -9 24 13 Antalyaspor 22 6 6 10 26 39 -13 24 14 Gençlerbirliği 21 5 7 9 26 35 -9 22 15 Alanyaspor 21 6 3 12 34 40 -6 21 16 Konyaspor 22 5 6 11 23 30 -7 21 17 Osmanlıspor 22 5 4 13 31 43 -12 19 18 Karabükspor 21 3 3 15 15 41 -26 12

MAÇ SONUÇLARI

16 Şubat 2018 | Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 1 - 1

17 Şubat 2018 | Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 1

17 Şubat 2018 | Sivasspor - Osmanlıspor FK: 3 - 2

17 Şubat 2018 | Fenerbahçe - Alanyaspor: 3-0

18 Şubat 2018 | Bursaspor - Yeni Malatyaspor:

18 Şubat 2018 | Kardemir Karabükspor - Akhisarspor:

18 Şubat 2018 | Trabzonspor - Medipol Başakşehir:

18 Şubat 2018 | Kasımpaşa - Galatasaray:

19 Şubat 2018 | Gençlerbirliği - Göztepe: