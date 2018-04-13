Süper Lig'de zirve yarışında büyük heyecan yaşanıyor. Ligde lider olan Medipol Başakşehir, bu hafta ikinci sırada yer alan Galatasaray'a konuk olacak ve şampiyonluk yarışında kritik bir viraj dönülecek. Galatasaray kazandığı takdirde 1 puan öne geçerek liderlik koltuğunu Başakşehir'den devralacak. Başakşehir kazandığı takdirde ise Galatasaray'la puan farkı 5 olacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (29. HAFTA)

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 28 18 5 5 49 27 22 59 2 Galatasaray 28 18 3 7 63 30 33 57 3 Beşiktaş 28 16 8 4 53 24 29 56 4 Fenerbahçe 28 15 9 4 56 30 26 54 5 Trabzonspor 28 12 9 7 50 39 11 45 6 Kayserispor 28 11 8 9 36 41 -5 41 7 Sivasspor 28 12 5 11 37 43 -6 41 8 Göztepe 28 11 7 10 40 46 -6 40 9 Kasımpaşa 28 10 7 11 44 46 -2 37 10 Yeni Malatyaspor 28 10 7 11 33 37 -4 37 11 Akhisarspor 28 9 7 12 38 45 -7 34 12 Antalyaspor 28 9 7 12 35 48 -13 34 13 Bursaspor 28 9 6 13 34 38 -4 33 14 Aytemiz Alanyaspor 28 9 4 15 44 49 -5 31 15 Gençlerbirliği 28 7 9 12 33 43 -10 30 16 Atiker Konyaspor 28 7 7 14 31 36 -5 28 17 Osmanlıspor FK 28 7 7 14 38 47 -9 28 18 Karabükspor 28 3 3 22 19 64 -45 12

29. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

13 Nisan 2018 | Akhisarspor - Beşiktaş

14 Nisan 2018 | Kasımpaşa - Kardemir Karabükspor

14 Nisan 2018 | Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

14 Nisan 2018 | Sivasspor - Fenerbahçe

15 Nisan 2018 | Kayserispor - Gençlerbirliği

15 Nisan 2018 | Antalyaspor - Atiker Konyaspor

15 Nisan 2018 | Göztepe - Bursaspor

15 Nisan 2018 | Galatasaray - Medipol Başakşehir

16 Nisan 2018 | Osmanlıspor - Trabzonspor