Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Liderlik koltuğundaki yerlerini korumak isteyen Başakşehir ve Galatasaray'ın oynadığı maç sonrası puan durumu yeniden şekillendi. Diğer adaylar Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın oynayacakları maçlar sonrası puan durumu yeniden değişikliğe uğrayacak. Beşiktaş'ın bugün, Fenerbahçe'nin maçı ise Pazartesi günü oynanacak. İşte 33. hafta Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları...

Dün Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı sonrası 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği küme düşen ikinci takım oldu. 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor ise ilk düşen takım olmuştu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (33. HAFTA GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 33 23 3 7 74 33 41 72 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 33 21 6 6 59 32 27 69 3.FENERBAHÇE A.Ş. 32 19 9 4 68 34 34 66 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 32 19 8 5 61 27 34 65 5.TRABZONSPOR A.Ş. 32 13 10 9 57 50 7 49 6.GÖZTEPE A.Ş. 33 13 10 10 49 49 0 49 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 32 14 6 12 42 46 -4 48 8.KASIMPAŞA A.Ş. 33 13 7 13 55 55 0 46 9.KAYSERİSPOR 32 12 8 12 41 50 -9 44 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 33 10 10 13 35 43 -8 40 11.BURSASPOR 32 11 6 15 42 44 -2 39 12.ANTALYASPOR A.Ş. 33 10 8 15 38 56 -18 38 13.ATİKER KONYASPOR 33 9 9 15 36 39 -3 36 14.AYTEMİZ ALANYASPOR 32 10 6 16 50 55 -5 36 15.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 32 9 9 14 40 51 -11 36 16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 32 8 9 15 46 55 -9 33 17.GENÇLERBİRLİĞİ 33 7 9 17 36 54 -18 30 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 3 3 26 20 76 -56 12



Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG GÜNCEL FİKSTÜR (MAÇ SONUÇLARI)

11 MAYIS CUMA

11.05.2018 20:00 Antalyaspor - Başakşehir: 0 - 2

12 MAYIS CUMARTESİ

12.05.2018 16:00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 3 - 1

12.05.2018 19:00 Konyaspor - Göztepe: 1 - 1

12.05.2018 19:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor: 2 - 0

13 MAYIS PAZAR

13.05.2018 16:00 Bursaspor - Trabzonspor:

13.05.2018 19:00 Osmanlıspor - Beşiktaş:

13.05.2018 19:00 Sivasspor - Alanyaspor:

14 MAYIS PAZARTESİ

14.05.2018 20:00 Karabükspor - Fenerbahçe:

14.05.2018 20:00 Kayserispor - Akhisarspor: