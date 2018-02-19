Süper Lig puan durumu için milyonlarca futbolsever internet üzerinde araştırma yapıyor. Tuttuğu takımın ve diğer takımların puan tablosunda kaçıncı sırada olduğunu görüntülemek isteyen futbolseverler, internet üzerinde "puan durumu" ve "Süper Lig puan durumu" aramalarını yapıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 22. hafta maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 20 46 2 Galatasaray 22 14 2 6 47 27 20 44 3 Fenerbahçe 22 12 8 2 44 24 20 44 4 Beşiktaş 22 11 8 3 41 21 20 41 5 Kayserispor 22 9 8 5 30 25 5 35 6 Sivasspor 22 10 4 8 30 33 -3 34 7 Trabzonspor 22 8 9 5 36 32 4 33 8 Göztepe 22 9 6 7 35 35 0 33 9 Kasımpaşa 22 8 5 9 34 37 -3 29 10 Yeni Malatyaspor 22 7 7 8 24 28 -4 28 11 Bursaspor 22 7 6 9 31 28 3 27 12 Akhisarspor 22 7 6 9 28 34 -6 27 13 Gençlerbirliği 22 6 7 9 29 35 -6 25 14 Antalyaspor 22 6 6 10 26 39 -13 24 15 Atiker Konyaspor 22 5 6 11 23 30 -7 21 16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 3 13 34 43 -9 21 17 Osmanlıspor FK 22 5 4 13 31 43 -12 19 18 Karabükspor 22 3 3 16 15 44 -29 12

MAÇ SONUÇLARI

16 Şubat 2018 | Atiker Konyaspor - Beşiktaş: 1 - 1

17 Şubat 2018 | Antalyaspor - Kayserispor: 2 - 1

17 Şubat 2018 | Sivasspor - Osmanlıspor FK: 3 - 2

17 Şubat 2018 | Fenerbahçe - Alanyaspor: 3 - 0

18 Şubat 2018 | Bursaspor - Yeni Malatyaspor: 0 - 0

18 Şubat 2018 | Kardemir Karabükspor - Akhisarspor: 0 - 3

18 Şubat 2018 | Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0 - 1

18 Şubat 2018 | Kasımpaşa - Galatasaray: 2 - 1

19 Şubat 2018 | Gençlerbirliği - Göztepe: 3 - 0