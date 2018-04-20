Süper Lig'de 30. hafta maçları başlıyor. Bu akşam saat 20.00'de oynanacak Başakşehir - Kayserispor maçı ile 30. hafta perdesi açılacak. Bir önceki haftayı 60 puanla lider bitiren Galatasaray'ın ardından 59 puanla Beşiktaş 2. sırada yer alırken Başakşehir 59 puan 20 averaj ile 3. sırada bulunuyor. Bu akşam oynanacak maç sonucuna göre Başakşehir kazanırsa bir maç fazlalığıyla puan durumu tablosunda lider konuma oturacak. Şampiyonluk yarışında heyecanın hız kesmediği Süper Lig 30. hafta maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu için işte detaylar...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

O G B M A Y AV P 1 Galatasaray 29 19 3 7 65 30 35 60 2 Beşiktaş 29 17 8 4 56 24 32 59 3 Başakşehir 29 18 5 6 49 29 20 59 4 Fenerbahçe 29 16 9 4 58 31 27 57 5 Trabzonspor 29 12 10 7 53 42 11 46 6 Kayserispor 29 12 8 9 39 43 -4 44 7 Göztepe 29 12 7 10 42 47 -5 43 8 Sivasspor 29 12 5 12 38 45 -7 41 9 Kasımpaşa 29 11 7 11 46 46 0 40 10 Yeni Malatyaspor 29 10 8 11 34 38 -4 38 11 Antalyaspor 29 9 8 12 35 48 -13 35 12 Akhisarspor 29 9 7 13 38 48 -10 34 13 Bursaspor 29 9 6 14 35 40 -5 33 14 Alanyaspor 29 9 5 15 45 50 -5 32 15 Gençlerbirliği 29 7 9 13 35 46 -11 30 16 Konyaspor 29 7 8 14 31 36 -5 29 17 Osmanlıspor 29 7 8 14 41 50 -9 29 18 Karabükspor 29 3 3 23 19 66 -47 12

SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE GÜNCEL FİKSTÜR

20 NİSAN CUMA

Başakşehir - Kaysersipor:

21 NİSAN CUMARTESİ

Gençlerbirliği - Osmanlıspor:

Karabükspor - Bursaspor:

Trabzonspor - Sivasspor:

Alanyaspor - Galatasaray:

22 NİSAN PAZAR

Konyaspor - Kasımpaşa:

Akhisarspor - Göztepe:

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor:

23 NİSAN PAZARTESİ

Fenerbahçe - Antalyaspor: