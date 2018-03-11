Puan durumu, Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarla birlikte değişikliğe uğradı. Cuma günü Başakşehir'in Alanyaspor'a kaybetmesi, ligdeki zirve yarışını da değiştirdi. Beşiktaş, evinde 1-0 kazandı ve ligde 2. sıraya yerleşti. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Atiker Konyaspor maçı da zirve yarışındaki kritik maçlardan olacak. İşte Süper Lig puan durumu ve 25. hafta güncel maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (25. HAFTA)

Sıra Takım O G B M A Y AV Puan 1 Galatasaray 24 16 2 6 59 27 32 50 2 Beşiktaş 25 14 8 3 47 22 25 50 3 Medipol Başakşehir 25 15 5 5 45 26 19 50 4 Fenerbahçe 24 12 8 4 47 30 17 44 5 Kayserispor 25 11 8 6 36 30 6 41 6 Göztepe 25 11 6 8 38 38 0 39 7 Sivasspor 25 11 5 9 36 37 -1 38 8 Trabzonspor 24 9 9 6 38 35 3 36 9 Yeni Malatyaspor 24 9 7 8 28 29 -1 34 10 Akhisarspor 24 9 6 9 34 36 -2 33 11 Kasımpaşa 25 8 7 10 39 43 -4 31 12 Bursaspor 25 8 6 11 33 35 -2 30 13 Aytemiz Alanyaspor 25 8 3 14 40 46 -6 27 14 Gençlerbirliği 25 6 8 11 30 38 -8 26 15 Antalyaspor 25 6 7 12 28 45 -17 25 16 Osmanlıspor FK 25 6 6 13 34 45 -11 24 17 Atiker Konyaspor 24 5 6 13 23 34 -11 21 18 Karabükspor 25 3 3 19 18 57 -39 12

MAÇ SONUÇLARI

9 Mart 2018 | Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

10 Mart 2018 | Sivasspor - Kasımpaşa: 2 - 2

10 Mart 2018 | Osmanlıspor - Bursaspor: 2 - 1

10 Mart 2018 | Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 - 0

11 Mart 2018 | Göztepe - Antalyaspor: 2 - 1

11 Mart 2018 | Kayserispor - Kardemir Karabükspor: 3 - 2

11 Mart 2018 | Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

11 Mart 2018 | Galatasaray - Atiker Konyaspor

12 Mart 2018 | Akhisarspor - Trabzonspor