Puan farkı açılınca Galatasaray'ın değeri 110 milyon TL arttı

Süper Lig’de ilk 8 haftada adeta fırtına gibi esen Galatasaray, borsada da tutulamıyor. Hafta sonu oynanan maçta Konyaspor’u yenerek en yakın rakibinin 6, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 8 puan önüne geçen Galatasaray, Borsa İstanbul’daki yatırımcısına da şampiyonluk inancını aşıladı. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre ligde oluşan puan durumu sonrası haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar Galatasaray hisselerine hücum ederken, sarı kırmızılıların hisseleri yüzde 6.56 yükselerek 8.61 TL’ye ulaştı. Cimbom hisseleri aynı zamanda dün yüzde 0.13 yükselen Borsa İstanbul’un da en çok yükselenleri arasında yer aldı. Dünkü yükselişle Galatasaray’ın halka açık şirketinin piyasa değeri de bir günde 57.2 milyon TL birden aratarak 872.6 milyon TL’den 929.8 milyon TL’ye fırladı. Galatasaray hisselerindeki son 1 haftalık yükseliş ise yüzde 13.3’e yükseldi. 1 haftada piyasa değerindeki artış ise 110 milyon lirayı aştı. 9 Ekim’de Galatasaray’ın piyasa değeri 820 milyon TL seviyesindeydi.
GALATASARAY HİSSELERİ DÜN % 6.5 FIRLADI
27 Eylül 2017: 7.450
2 Ekim 2017: 7.980
9 Ekim 2017: 7.600
13 Ekim 2017: 8.080
16 Ekim 2017: 8.610
TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ ÇAKILDI
Lig’in henüz ilk yarısı olmasına rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir puan avantajı yakalayan ve oynadığı futbolla bu avantajı sezon sonuna kadar sürdüreceği izlenimi veren Galatasaray hisselerinde her geçen gün yükseliş yaşanırken, ezeli rakiplere ise tam tersi bir durum söz konusu. Cuma akşamı Gençlerbirliği’ne kaybederek liderin 8 puan gerisine düşen Beşiktaş’ın hisseleri dün yüzde 1.54 düşerken, sahasında TM Akhisarspor’a 6-1 yenilen Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2.26 çakıldı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 0.46 arttı. Öte yandan Galatasaray, sezon başında yaptığı 9 transfere 40 milyon Euro bonservis harcamıştı. Bu oyuncuların bir yıllık sabit ücretleri de eklenince bu yıl transfer için harcanan tutar 63 milyon Euro’ya çıkıyor. Galatasaray’ın, yüksek borçlu finansal yapısına rağmen yeni futbolculara harcanan bu paralar şimdilik doğru adrese gitmişe benziyor. Şöyle ki, bu oyuncuların oynadığı oyunla alınan 7 galibiyet ve 1 beraberlik için Galatasaray’ın kasasına Futbol Federasyonu’ndan şimdiden 16.5 milyon TL başarı primi gelmiş durumda.
Not: Futbolcu ücretlerine bonuslar dahil değildir
SEYİRCİ SAYISI 2’YE KATLANDI
Galatasaray bu sezon sadece yeşil sahada ve borsada değil, tribünlerde de adeta uçuyor. Sarı Kırmızılıların iç saha maçlarına taraftarları önceki yıllara oranla yoğun ilgi gösteriyor. Şöyle ki, 52 bin 600 kapasiteli TT Arena’da Cimbom, önceki sezon ortalama 16 bin 466, geçen sezon ise 21 bin 351 kişiye oynarken, 8 haftanın geride kaldığı bu sezon ise maç başına ortalama seyirci 39 bin 258 kişiye yükselmiş durumda. Artan seyirci sayısı bir yandan takıma itici güç olurken bir yandan da kulübün kasasını dolduruyor.
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Misafir 2 saat önceFutboldan anlamam lig bitmediyse hepsi spekülatif hareketler00
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Misafir 5 saat önceBelki soz verilen bedava stadin catisini yaparlar ...609
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Misafir 2 saat öncesanane bea stad bizim değilmi00