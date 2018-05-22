Son dönemin en çok oynanan oyunu PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG sunucuları erişim problemi yaşıyor. Downdetector'e göre, kullanıcıların yüzde 68'i sunuculara erişemezken, yüzde 26'sı giriş yapamıyor, yüzde 4'ü ise web sitesine giremiyor.

Sıkıntı, yoğun şekilde Batı ve Orta Avrupa'da görülüyor. Ayrıca ABD'de az sayıda bölge, Türkiye, Ortadoğu da etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.