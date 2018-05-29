PUBG’nin başarısının ardından kendi oyunu Fortnite’a battle royal oyun modu ekleyen Epic Games, kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başardı. PUBG’nin geliştirici şirketi Bluehole, daha önce iki oyun arasındaki benzerliklerin kendilerini endişelendirdiğini açıklamıştı. Şimdi ise şirket Epic Games’e patent ihlali davası açtı.

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The Korean Times’ın haberine göre, Bluehole şirketi konuyla ilgili açıklamasında dava başvurusunun ocak ayında gerçekleştirildiği belirtildi. Her iki oyun da Epic Games tarafından lisanslanan Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirildi.

PUBG bugüne kadar 40 milyondan fazla satarken, ayrıca Xbox One’a özel olarak konsollara çıktı. Ücretsiz oynanabilen Fortnite ise yalnızca geçtiğimiz nisan ayında 300 milyon dolar ciro yaptı. Öte yandan her iki oyun da mobil cihazlar için geliştirilen sürümlere kavuştular.

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